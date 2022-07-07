В Вулканештах водитель BMW сбил женщину с 3-месячным ребёнком

В Вулканештах водитель BMW сбил женщину с 3-месячным ребёнком

Авария произошла накануне на улице Ленина.

По данным полиции, 24-летний водитель BMW сбил 70-летнюю женщину, которая гуляла с 3-месячным ребёнком на руках. Пострадавших доставили в больницу, передаёт deschide.md.

Ещё одно ДТП с участием автомобиля марки BMW произошло вчера в селе Селиште Оргеевского района. Водитель сбил 70-летнего мужчину. Пострадавшего с переломом ноги и черепно-мозговой травмой госпитализировали. Автовладелец сбежал с места ДТП. 

Обе аварии были задокументированы. Обстоятельства выясняются. 

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