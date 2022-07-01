В Вулканештах несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП

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Юноша врезался в автомобиль, ехавший по встречной полосе.

По данным полиции, 17-летний житель села Гэвэноаса не справился с управлением мотоцикла “Минск” и выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля пытался уйти от столкновения и выехал практически на обочину, но удара избежать не удалось, передаёт gagauzinfo.md.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Тест на содержание алкоголя показал, что оба водителя были трезвы. Все обстоятельства выясняются.

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