В Вулканештах несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП

В Вулканештах несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП

Юноша врезался в автомобиль, ехавший по встречной полосе. 

По данным полиции, 17-летний житель села Гэвэноаса не справился с управлением мотоцикла “Минск” и выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля пытался уйти от столкновения и выехал практически на обочину, но удара избежать не удалось, передаёт gagauzinfo.md.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Тест на содержание алкоголя показал, что оба водителя были трезвы. Все обстоятельства выясняются.

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