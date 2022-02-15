В Вулканештах нашли труп: тело может принадлежать пропавшему год назад учителю

0

В камышах вблизи села Етулия Вулканештского района было найдено тело человека. Полиция предполагает, что труп принадлежит пропавшему в прошлом году учителю из села Чишмикиой.

Информацию о том, что в Етулии было найдено тело человека, подтвердили в полиции. Кому принадлежит труп, пока неизвестно. Для опознания потребуется экспертиза, передаёт gagauzinfo.md.

Напомним, житель села Чишмикиой пропал в апреле 2021 года по дороге из Вулканешт. Он проехал свою станцию и вышел из автобуса лишь в Новой Етулии, откуда в обратном направлении пошел пешком. Домой он так и не вернулся, никакой информации о его местонахождении до сих пор не поступало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.