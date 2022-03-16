В Вулканештах мужчину нашли мёртвым в сарае дома

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Информацию подтвердили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

В дежурную часть ИП Вулканешт поступило телефонное сообщение о том, что в сарае домовладения был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался 60-летний местный житель, пишет gagauzinfo.md. По предварительным данным, он покончил с собой.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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