В Вулканештах мужчину нашли мёртвым в сарае дома

В Вулканештах мужчину нашли мёртвым в сарае дома

Информацию подтвердили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

В дежурную часть ИП Вулканешт поступило телефонное сообщение о том, что в сарае домовладения был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался 60-летний местный житель, пишет gagauzinfo.md. По предварительным данным, он покончил с собой.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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