В ВОЗ заверили детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет от коронавируса

Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, поскольку обладает иммунитетом от коронавируса и может путешествовать. В этом заверила в пятницу юных жителей Земли в праздничном видеообращении, размещенном в Twitter, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

– Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят, – сообщила в видеоролике глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове. – Мы узнали от ряда лидеров в мире, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

Как пояснила Керкхове, поэтому Санта-Клаус может “путешествовать в воздушном пространстве и доставлять подарки детям”, однако “все дети мира должны понимать, что физическое дистанцирование должно строго соблюдаться”.

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