В ВОЗ заявили о неспособности вакцин в одиночку остановить пандемию

В ВОЗ заявили о неспособности вакцин в одиночку остановить пандемию

Одни лишь вакцины против коронавируса не смогут положить конец пандемии COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пишет lenta.ru, неспособность вакцин в одиночку остановить пандемию вызвана высокой заразностью «дельта»-штамма коронавируса.

– Все страны, в том числе развитые, по-прежнему подвержены высокому риску заражения новыми вариантами, что приводит к инфицированию тех, кто полностью вакцинирован, ставит под угрозу эффективность имеющихся у нас средств по борьбе с вирусом и увеличивает вероятность повторного введения более строгих санитарных мер, — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 потребуется нарастить темпы тестирования, отслеживать появление новых штаммов вируса, внедрять новые методы лечения и продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок.

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