В ВОЗ заявили, что неравенство в доступе к вакцинам подорвало усилия по борьбе с пандемией

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Неравенство в доступе населения к вакцинам, средствам диагностики и терапии негативно сказалось на усилиях мирового сообщества, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший добиться 70-процентного охвата прививками во всех странах.

– Пандемия COVID-19 представляет собой самый суровый кризис в сфере здравоохранения за столетие, – сказал гендиректор, выступая на организованных ВОЗ общественных слушаниях на тему создания нового международного инструментария по подготовке и реагированию на пандемию.

По его словам, неравенство, с которым страны столкнулись за последние два года в терапии, диагностике и вакцинах, подорвало все усилия, направленные на установление контроля над COVID-19. Он напомнил, что граждане некоторых стран сейчас получают уже четвертую дозу вакцины от коронавируса, тогда как треть населения планеты еще не получила ни одной дозы, в Африке не привиты 83% жителей, передает стопкоронавирус.рф.

Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточить внимание на “завершении пандемии и, в частности, на оказании поддержки странам в вакцинации 70% их населения, отдав приоритет группам наибольшего риска”.

По состоянию на 12 апреля в ВОЗ поступили сообщения о 497 960 492 заразившихся коронавирусом и 6 181 850 умерших. За сутки число инфицированных выросло на 736 460, летальных исходов – на 1 986.

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