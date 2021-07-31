В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 под угрозой

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Достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80 процентов, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась также на 80 процентов, — уточнил глава ВОЗ.

По его словам, пишет ria.ru, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности. Гебрейесус отметил, что системы здравоохранения многих стран перегружены, а рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 государствах недостаёт кислорода для пациентов, а во множестве других — оборудования для защиты медработников на передовой линии.

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