В ВОЗ заявили, что 99% смертей от коронавируса приходится на непривитых

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала это большой трагедией. Она напомнила, что вакцины от коронавируса создали для того, чтобы предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.

Pfizer заявила о безопасности и эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компания планирует передать результаты исследований Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) для получения разрешения на использование прививки для детей.

Японская компания KM Biologics, занимающаяся разработкой собственной вакцины от нового коронавируса, планирует добиться одобрения ее Минздравом и выпустить на рынок в течение 2022 года.

По итогам года Китай планирует поставить другим странам 2 млрд доз вакцин, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 100 млн доз вакцин от COVID-19 Китай безвозмездно передаст развивающимся государствам.

В Финляндии продлят до конца 2021 года действие требований ко въезду в страну, введённых в условиях пандемии коронавируса. До конца года у всех въезжающих граждан старше 16 лет будут требовать сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации признанными в стране препаратами либо отрицательный тест на COVID-19.

Полиция в Мельбурне (штат Виктория) во вторник арестовала 44 человека во время разгона многочисленной акции протеста против санитарных ограничений. Протесты продолжаются во втором по величине городе Австралии с 18 сентября из-за жестких ограничений, введенных властями региона в отношении сотрудников строительной отрасли.

Австрийские ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает уникальный ответ иммунной системы человека. В крови пациентов они обнаружили набор иммунологических маркеров, по которым коронавирусную инфекцию можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.

В Аргентине через год запустят новый завод для производства российской вакцины «Спутник V». Завод будет иметь мощность в 500 миллионов доз в год.

За несоблюдение карантина жителям Новой Зеландии будет грозить штраф в $2,8 тыс. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря. Граждане, которые намеренно нарушают санитарные требования властей, могут столкнуться с судебным иском и шестимесячным тюремным сроком.

Половина взрослого населения Бразилии, насчитывающего 158 млн человек, завершила курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Бразильский архипелаг Фернандо-ди-Норонья с 1 октября начнет требовать от всех посетителей предоставить цифровой паспорт вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса. Пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона страны в другой обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тестов. Туристам нужно иметь при себе справки или прививочные сертификаты при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в закрытых помещениях, кроме баров и кафе при гостиницах.

Власти вьетнамской столицы ослабили со вторника режим социальных ограничений на фоне благоприятного развития ситуации в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Казахстана выявило на территории республики циркуляцию эта-штамма коронавируса. Вирусологи уверяют, что новая мутация вируса не так опасна, как, например, «дельта». Этa-штамм не влияет на тяжесть заболевания, вакцина против него эффективна. По крайней мере, доказательств тому, что он обладает высокой скоростью распространения, еще нет.

Штамм «дельта» с апреля по июль вытеснил в России все остальные варианты коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. С августа в исследованиях ведомства наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса. С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также увеличивается количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар.

Вся территория Украины с 23 сентября переходит на так называемый желтый уровень эпидемической опасности, где действуют более жесткие правила карантина в связи с пандемией коронавируса. В стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко. Пока в Украине вакцинация добровольная. Также Ляшко допустил вероятность вакцинации подростков старше 12 лет.

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