В ВОЗ сравнили заразность распространённых штаммов COVID-19

В ВОЗ сравнили заразность распространённых штаммов COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила заразность распространённых штаммов COVID-19: «дельта»-варианта, а также штаммов «лямбда» и «альфа».

По её словам, пишет lenta.ru, «дельта»-вариант коронавируса на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании.

Вакцина хорошо защищает людей от тяжёлых заболеваний, но при этом вирус передаваться может. Самая большая опасность заключается в мутации инфекции. На данный момент, конечно, «дельта» вызывает озабоченность, но есть и другие штаммы. Под вниманием «лямбда», которая впервые была обнаружена в августе прошлого года в Южной Америке. Сейчас выясняется, вытесняют ли эти штаммы другие, меняют ли они какие-то характеристики, становясь более заразными, — отметила Вуйнович.

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