В ВОЗ спрогнозировали окончание пандемии: COVID-19 станет сезонным заболеванием

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Эксперты-вирусологии из разных институтов мира считают, что полностью подавить пандемию COVID-19 и взять под контроль её распространение удастся уже в конце 2022 года. Существующая тенденция показывает, что массовая вакцинация неуклонно ослабляет штамм “дельта” и его способность к мутации.

Об этом свидетельствует материал журнала Reuters, составленный на основании прогнозов специалистов Всемирной Организации здравоохранения. До конца 2022 года это учреждение ООН намерено вакцинировать 70% всего населения земли.

Никто не исключает полностью того, что некоторые называют “сценарием судного дня”, при котором вирус мутирует до такой степени, что будет постоянно ускользать от с трудом завоёванного иммунитета. Но мы думаем, что в период с настоящего момента и до конца 2022 года мы получим контроль над этим вирусом. Тогда мы сможем значительно снизить тяжёлые заболевания и смертность, – прокомментировала в беседе с журналистами главный эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она добавила, пишет covid.obozrevatel.com, что уже сейчас эксперты наблюдают положительную тенденцию убывания агрессивности штамма “дельта”, это касается стран и регионов, где вакцинировано максимальное количество граждан. В то же время эксперт обеспокоена тем, как быстро люди стремятся освободиться от мер эпидемиологической предосторожности.

Для меня удивительно видеть людей на улицах, как будто всё уже закончилось. А ведь это может спровоцировать новую волну пандемии, – заключила учёный.

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