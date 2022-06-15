В ВОЗ решили переименовать вирус оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения приняла решение переименовать вирус оспы обезьян (monkey pox) из-за нежелательности использовать в терминологии болезней названий животных, имён людей или культурных отсылок. Об этом сообщил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус.

– ВОЗ работает с партнёрами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы сделаем объявления о новых именах как можно скорее, — приводятся его слова на сайте организации.

Гебрейесус подчеркнул, что глобальная вспышка оспы обезьян «явно необычна и вызывает тревогу».

Как заявила группа учёных, название обезьяньей оспы является «дискриминационным и стигматизирующим». Также подчёркивается, что оно не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых говорится о необходимости избегать географических регионов, названий животных и культурных отсылок.

В ВОЗ подчеркнули, что наименования болезней должны быть выбраны «с целью минимизировать негативное воздействие» и избежать оскорбления каких-либо групп, пишет iz.ru.

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