В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к осени вакцинировать не менее 10% населения.

Временные рекомендации государствам-членам… выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран, — заявили в организации.

Отмечается, что для защиты уязвимых групп населения нужно усилить глобальную солидарность. В ВОЗ рекомендовали привить моряков и лётные экипажи, пишет gazeta.ru.

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