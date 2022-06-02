В ВОЗ рассказали об опасных темпах распространения оспы обезьян

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Сегодня нет уверенности в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге для официального сайта организации.

Он отметил, что для реагирования на вспышку болезни пока не требуется таких же масштабных мер, какие были необходимы для борьбы с коронавирусом. По словам эксперта, новый вирус распространяется по-другому, передаёт news.ru.

– Мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством чёткой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов, — сообщил Клюге.

Первый случай заражения оспой обезьян был обнаружен в Великобритании 7 мая. Предполагалось, что пациент заболел во время поездки в Нигерию. На сегодняшний день медики зафиксировали заразившихся оспой обезьян в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции и ряде других стран.

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