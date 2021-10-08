В ВОЗ рассказали о симптомах постковидного синдрома

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Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала определение постковидного синдрома и рассказала о симптомах данного состояния. Информация о синдроме, который возникает после перенесённого коронавируса, была опубликована на сайте организации.

Как отметили в ВОЗ, от постковидного синдрома или «длительного COVID-19» страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом, пишет iz.ru, за время «длительного COVID-19» несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.

Среди основных симптомов постковидного синдрома выделяют утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь. Специалисты ВОЗ сделали вывод, что к постковидному синдрому нужно отнести все состояния, которые нельзя объяснить другими диагнозами.

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