В ВОЗ рассказали, как Европа может защититься от новых вспышек COVID-19

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Страны Европы могут взять распространение коронавируса под контроль, рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Его заявление опубликовано на сайте организации.

По его словам, европейские страны могут достичь этого при помощи высоких показателей вакцинации, «благоприятной сезонной паузы по мере выхода из зимы», а также менее опасного характера «омикрон»-штамма коронавируса. Клюге выразил уверенность в том, что благодаря этому европейцы будут лучше защищены от новых вспышек COVID-19 даже в случае появления более опасного штамма, пишет gazeta.ru.

– Этот период повышенной защиты следует рассматривать как «прекращение огня», которое может принести нам прочный мир, — заявил он.

Добиться этого можно при соблюдении ряда условий, продолжил глава европейского бюро ВОЗ. Для этого в первую очередь следует продолжать вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Также необходимо сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоёв населения и увеличить эпидемиологический контроль для определения новых штаммов коронавирусной инфекции.

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