В ВОЗ путешественников призвали вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности

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Всемирная организация здравоохранения призывает туристов пройти полный курс вакцинации и придерживаться необходимых мер предосторожности, чтобы предотвратить в летний сезон неоправданный рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет tass.ru.

В этом году, несмотря на то, что мы хотим, чтобы люди смогли в полной мере воспользоваться летним периодом, мы призываем к осторожности, чтобы лето стало безопасным для каждого, чтобы остановить неоправданный рост числа заболеваний и смертей и поскорее положить конец этой пандемии. Мы можем добиться этого несколькими способами: во-первых, пройти полную вакцинацию, во-вторых, если вы хотите путешествовать, оцените, насколько это необходимо. Если принимаете решение ехать, позаботьтесь о безопасности поездки, – призвал Клюге.

По словам представителя ВОЗ, чтобы путешествовать безопасно, важно оценить риск оказаться незащищённым от COVID-19 с момента, когда человек покидает свой дом, и до прибытия в место назначения.

Каждый должен стать самому себе специалистом по управлению рисками, оценивать опасность и выбирать защитные меры для каждого шага, например, соблюдать правила физического дистанцирования, избегать скоплений людей и носить маску, – подчеркнул он.

Клюге также призвал путешественников руководствоваться правилом избегания трёх “з”: закрытых, замкнутых и заполненных людьми пространств.

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