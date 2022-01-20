В ВОЗ призвали отменить ограничения на международные поездки

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Комитет Всемирной организации здравоохранения призвал страны отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.

Отмечается, что данные ограничения способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.

В ВОЗ подчеркнули, что эти меры не принесли пользу. Об этом свидетельствует то, что омикрон-штамм коронавируса распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки, пишет lenta.ru.

В рекомендациях комитета указано, что власти могут принимать меры в целях снижения риска распространения коронавируса, которые включают тестирование туристов на COVID-19 или помещение их на карантин. В ВОЗ добавили, что эти меры необходимо определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их следует при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».

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