В ВОЗ предупредили о «цунами» новых случаев COVID-19

В ВОЗ предупредили о «цунами» новых случаев COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса «омикрон и «дельта» могут спровоцировать резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ фиксирует рост числа инфицированных «омикроном» и «дельтой».

Это может привести к цунами случаев [COVID-19], что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру, – предупредил он.

Глава ВОЗ призвал устранить неравенство в охране здоровья между развитыми и развивающимися странами — иначе останется риск появления новых вариантов SARS-CoV-2, способных обойти ковидные ограничения. Кроме того, он выступил против бустерной вакцинации от коронавируса в богатых странах, которая может оставить бедные без прививок, пишет gazeta.ru.

Ранее Гебрейесус заявил о необходимости вакцинировать к 1 июля 2022 года 70% населения Земли.

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