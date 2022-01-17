В ВОЗ коронавирусу предрекли новые свойства

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предрекла коронавирусу новые свойства.

По словам Вуйнович, коронавирус не уйдёт, а станет эндемическим заболеванием.

– Это значит, что он не исчезнет. Но мы научились от него лечиться и защищаться. Очень важно понять, что нам надо вспышку инфекции сейчас ограничить и снизить число уязвимых, иначе мы не сможем прогнозировать, какие новые штаммы будут появляться, — отметила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что помимо вакцинации сейчас очень важно соблюдать и другие меры предосторожности: носить защитные маски и избегать больших скоплений людей в замкнутых пространствах, пишет lenta.ru.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове также заявила о том, что Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока ещё нельзя говорить о новом свойстве.

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