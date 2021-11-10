В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения, возможно, объявит об окончании пандемии нового коронавируса, когда не будет перегружена система здравоохранения. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию”, – отметил он.

По его словам, пишет tass.ru, согласно “довольно надёжным оценкам”, к февралю будущего года в Европейском регионе из-за ковида могут умереть ещё полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится.

Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой было наличие [вакцин], теперь [же] проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости, – отметил Клюге, добавив, что собирается “создать рабочую группу в Европе”, связанную с вопросами вакцинации.

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