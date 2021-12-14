В ВОЗ перечислили серьёзные мировые последствия пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил серьёзные мировые последствия, которые могут возникнуть после завершения пандемии COVID-19.

Когда всё завершится, мир ждут серьёзные проблемы и вызовы более весомые, чем были до начала пандемии, считает Гебрейесус.

Это бедность, голод, неравенство, неинфекционные болезни и изменение климата. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что, если здоровье подвергается риску, то риску подвергается всё, — сказал он.

Глава ВОЗ также призвал добиться «фундаментального изменения» восприятия ценности здоровья, пишет lenta.ru.

Ранее ВОЗ и Всемирный банк заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что COVID-19 привёл к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвал чрезмерную напряжённость системы здравоохранения. В результате впервые за десять лет снизилась иммунизация населения и возросла смертность от малярии и туберкулёза.

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