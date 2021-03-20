В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма

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“Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растёт число новых случаев заболевания коронавирусом”. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано, — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.

Иммунизация путешественников, по её словам, может привести к “неадекватным поставкам” препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжёлого заболевания. Вуйнович объяснила, что увеличение роста новых случаев COVID-19 в Европейском регионе связано не только с ослаблением мер общественного здравоохранения, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты, пишет ria.ru.

Она также рекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию.

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