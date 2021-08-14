В ВОЗ объяснили, почему не советуют обязательную вакцинацию от COVID-19

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Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за то, чтобы прививки носили обязательный характер.

Как пояснила специалист, в ВОЗ считают, что следует работать над информационными кампаниями и над тем, чтобы вакцины были доступны для тех, кто в первую очередь в них нуждается.

По мнению ВОЗ, пишет rg.ru, наилучший результат достигается при вакцинации людей, входящих в приоритетные группы, то есть, в группы риска, при наличии у них достоверной информации, на основе которой можно сделать выбор о прививке.

Шаиб подчеркнула, что вакцины являются одним из имеющихся инструментов, способных покончить с пандемией. Сейчас, по данным организации, привиты около 4,4 миллиарда человек – более половины населения планеты. С начала пандемии зарегистрировано свыше 204 миллионов случаев заражения коронавирусом, 4,3 миллиона заболевших скончались.

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