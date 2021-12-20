В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого людям необходимо делать прививку раз в год.

Тем не менее, представитель ВОЗ отметил, что пока об этом ещё слишком рано говорить, пишет lenta.ru.

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