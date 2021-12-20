В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого людям необходимо делать прививку раз в год.

Тем не менее, представитель ВОЗ отметил, что пока об этом ещё слишком рано говорить, пишет lenta.ru.

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