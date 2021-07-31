В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19

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Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса. Самые распространённые из них – одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.

Некоторые из наиболее распространённых симптомов постковидного состояния или затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют “мозговым туманом”, а также усталость. Это три наиболее распространённых. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов. Так что список довольно длинный, – уточнила Диас.

Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трёх-девяти месяцев, пишет ria.ru. Пациентам с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников.

Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы ещё не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаём больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение, – пояснила представитель ВОЗ.

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