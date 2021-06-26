В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал самую заразную мутацию коронавируса.

По его словам, самым заразным из всех является “дельта”-штамм, который был обнаружен в 85 странах и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения.

Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности, пишет lenta.ru.

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