В ВОЗ назвали реальное число скончавшихся от коронавируса в мире

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Реальное число скончавшихся от коронавируса в мире может составлять от 6 до 8 миллионов человек.

Такие данные приводит помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Самира Асма, пишет lenta.ru.

Асма подчёркивает, что пандемия развивается, и цифру в шесть-восемь миллионов скончавшихся можно называть «уверенно, но с оговорками». По официальным данным ВОЗ, с 30 января по 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 1 813 188 скончавшихся от коронавируса. Однако даже по предварительным оценкам общая смертность от вируса за прошлый год составила как минимум три миллиона человек.

По выводам экспертов, зачастую коронавирус не становился прямой причиной смерти, но повлиял на неё.

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