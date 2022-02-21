В ВОЗ назвали предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

В ВОЗ назвали предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Об этом заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По её словам, под концом пандемии не подразумевается то, что люди больше не будут болеть COVID-19. Имеется в виду, что не будет больших всплесков случаев заражения коронавирусом.

– Огромное число заражённых означает, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что крупные вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдёт весь земной шар, — сказала Вуйнович, пишет gazeta.ru.

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