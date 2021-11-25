В ВОЗ назвали основного распространителя коронавируса

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В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что основным распространителем коронавирусной инфекции являются непривитые люди.

– Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл. Это особенно важно для приоритетных групп: люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом, — заявили в бюро.

Специалисты добавили, пишет gazeta.ru, что исследования показывают эффективность таких профилактических мер как ношение масок, гигиена рук и дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции, проветривание помещений, а также тестирование, выявление контактных лиц и самоизоляция.

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