В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19

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Вариант коронавируса “Дельта” становится доминантным во всем мире ввиду повышенной передаваемости.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передаёт ria.ru.

Вариант “Дельта” уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всём мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности, – заявила Сваминатан.

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант “Дельта”, названный B.1.617, был выявлен в октябре 2020 года в городе Нагпур.

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