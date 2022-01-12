В ВОЗ назвали группы риска при заражении штаммом «омикрон»

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Наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса «омикрон» подвергаются непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в интервью телеканалу CNBC.

По словам Райана, вакцинированные пациенты обычно переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. При этом количество летальных исходов при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом больного.

У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти <…>, — сказала ван Керкхове.

Директор ВОЗ добавил, что последствия от инфекционных заболеваний часто зависят от общего состояния здоровья человека, в том числе его иммунной системы. По словам ван Керкхове, по сравнению со штаммом коронавируса «дельта», от «омикрона» умирает меньше человек и риск серьёзного течения заболевания и госпитализации значительно ниже, пишет gazeta.ru.

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