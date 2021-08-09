В ВОЗ назвали единственный способ защититься от мутаций коронавируса

В ВОЗ назвали единственный способ защититься от мутаций коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала вакцинацию единственным способом защиты от мутаций коронавируса.

Вуйнович отметила, пишет lenta.ru, что чем чаще вирус передаётся, тем больше возможностей для его мутаций, а вакцинация снижает передачу.

Мутации происходят при каждой передаче вируса, — добавила она.

ВОЗ отслеживает появляющиеся варианты вируса, и некоторые из них вызывают озабоченность, сказала Вуйнович. Сейчас это прежде всего «альфа», «бета», «гамма» и «дельта»-варианты. Эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Сейчас наиболее представляющим интерес вариантом является «лямбда», хотя он пока и не вытесняет «дельта»-вариант, пишет источник.

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