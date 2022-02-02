В ВОЗ изучают особенности четырёх мутаций «омикрона»

Рост смертности в ВОЗ связывают с тем, что многие расслабились, решив, что «омикрон» не опасен, тем более, если есть прививка, и перестали соблюдать меры предосторожности, передает news.un.org.

– Ни одна страна не должна сдаваться или заявлять о полной победе над пандемией, – предупредил глава ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус. – Это очень опасный вирус, который на наших глазах продолжает эволюционировать. ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре мутации “омикрона”, включая BA.2.

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