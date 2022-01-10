В ВОЗ исключили появление дельтакрон-штамма

В ВОЗ исключили появление дельтакрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения исключает вероятность появления нового гибридного штамма «дельтакрон». Об этом заявила глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в своем Twitter.

Эксперт отметила, что комбинации штаммов коронавируса не наблюдается, а «находка» киприотских учёных могла быть вызвана загрязнением образца или оборудования во время генетического секвенирования, что, возможно, привело к лабораторной ошибке, пишет lenta.ru.

Ранее стало известно об обнаружении на Кипре нового варианта коронавирусной инфекции, который оказался гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон. Учёные из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность COVID-19, дали ей название «дельтакрон».

Глава лаборатории Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре дельтакрон-штамм обнаружен в 25 образцах, из них 11 принадлежат госпитализированным с коронавирусом пациентам, остальные выявлены у обычных жителей республики.

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