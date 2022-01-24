В ВОЗ допустили скорое окончание пандемии коронавируса

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге допустил, что конец пандемии коронавируса может наступить после омикрон-штамма.

– Вполне вероятно, что регион приближается к окончанию пандемии, — сказал он.

Клюге добавил, что после омикрона может наступить затишье на несколько недель или месяцев благодаря общему иммунитету, который выработается в результате вакцинации и перенесённой инфекции. Скажется также сезонность. При этом представитель ВОЗ призвал к осторожности, поскольку это не значит, что вирус перейдёт в эндемическую фазу, которая характерна для определённой местности.

– Эндемический означает , что мы можем предсказать, что произойдёт, а этот вирус уже не раз удивлял, — пояснил представитель организации, пишет lenta.ru.

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