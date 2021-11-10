В ВОЗ допустили ежегодную модификацию вакцины от COVID-19

В ВОЗ допустили ежегодную модификацию вакцины от COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан допустила, что появление новых опасных штаммов COVID-19 может потребовать ежегодной модификации вакцин, как это сейчас происходит с вакцинами от гриппа.

Сваминатан заявила, пишет lenta.ru, что на данный момент разработчики изучают возможность модификации вакцины, чтобы свести на нет угрозу будущих вариантов коронавируса.

К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели, — сказала специалист, добавив, что ВОЗ не знает, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины.

По её словам, разработчики и учёные стремятся быть уверенными, что они «смогут быстро изменить эти вакцины», сделав их действенными против будущих штаммов. Сейчас организация взаимодействует с «разработчиками, учёными и регулирующими органами по вопросу о том, как эти вакцины могут быть быстро одобрены».

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Комментарии (2)

  1. Мало смертей, надо интенсифицировать.
    Неужели есть ещё те кто уверовал в безопасность и то, что последствий не будет для здоровья

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  2. Да, мало заработали. Вечный бизнес- здоровье и смерть.Мрачно, но это факт.
    Когда займутся делом, – проблемами сердечников, рака , печени и других которые убивают похлеще насморка-19.
    Информационная война…

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