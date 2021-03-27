В ВОЗ дали рекомендации привившимся от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше соблюдать защитные меры.

Об этом заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О’Брайен, пишет ria.ru.

Они (вакцины) могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать её кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы, — пояснила она.

О’Брайен добавила, что у ВОЗ нет информации “для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем”, об эффективности препаратов. По её словам, человечество будет наблюдать, как возникают всё новые варианты вирусов.

Это то, что делают вирусы. И производители явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов. Поскольку мы узнаём больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами, — добавила О’Брайен.

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