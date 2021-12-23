В ВОЗ дали прогноз о дальнейшем развитии коронавируса

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COVID-19 станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Я думаю, тут даже не стоит вопрос о том, станет ли этот вирус эндемичным. Безусловно, он находится на пути к этому. Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищённого населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы ещё в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира ещё в пандемии. Я думаю, нас ждет долгий путь, – сказала она.

По словам эксперта, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением, пишет ria.ru.

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