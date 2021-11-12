В восьми медцентрах страны будут оказывать телемедицинские услуги

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В рамках пилотного проекта восемь медицинских и социальных центров в стране будут оказывать телемедицинские (дистанционные) услуги. Проект реализуется организацией “Caritas Czech Republic” в партнёрстве с Ассоциацией “Homecare”.

Восемь центров будут оснащены необходимой техникой, а персонал пройдёт обучение, пишет moldpres.md. С использованием нового телемедицинского оборудования более 4 000 человек смогут получить консультации.

Бенефициарами этого проекта будут пожилые люди, дети с ограниченными возможностями, пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, жертвы насилия. Проект запускают в восьми регионах: Кишинёве, Бельцах, Дондюшанах, Фалештах, Штефан-Водэ, Дубоссарах, Вулканештах и Окнице.

Бенефициары получат доступ к услугам первичного ухода, неотложной или паллиативной помощи и воспользуются психологическими консультациями или специализированными медицинскими консультациями, например, в области дерматологии, внутренней медицины, эндокринологии. Бенефициарам будет предложена телепомощь через платформу www.e-homecare.md.

Пилотный проект стоимостью 345 000 евро финансируется Чешским агентством по развитию и должен быть реализован к концу 2024 года.

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