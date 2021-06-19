В воскресенье во Дворце Республики состоится второй этап марафона вакцинации от COVID-19

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В воскресенье, 20 июня, во Дворце Республики состоится марафон иммунизации от COVID-19. Всех, кто получил первую дозу прививки на марафоне 28-30 мая, ждут для повторной вакцинации.

Так, с 07.00 до 22.00 во Дворце Республики будут работать 25 пунктов вакцинации. Еще пять пунктов вакцинации будут работать для тех, кто хочет получить первую дозу вакцины. Доступны сыворотки AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Вакцинация проходит без предварительной записи, только при наличии удостоверения личности, передаёт ipn.md.

– Вакцинация против COVID-19 – единственное решение для того, чтобы остановить пандемию, чтобы вернуться к нормальной жизни, – говорится в сообщении минздрава.

Напомним, что в рамках первого этапа марафона иммунизации от COVID-19 во Дворце Республики прививку сделали более 5500 человек.

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