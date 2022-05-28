В воскресенье в столице пройдёт VII Национальный фестиваль хоровой музыки

В воскресенье в столице пройдёт VII Национальный фестиваль хоровой музыки

Более 20 хоровых коллективов со всей страны примут участие в VII Национальном фестивале-конкурсе хоровой музыки, организованном в память о композиторе и дирижёре Викторе Крянгэ.

Мероприятие, организованное Музыкально-хоровой ассоциацией Республики Молдова, пройдёт в воскресенье в Национальном историческом музее. Как сообщила председатель ассоциации Елена Мариан, в конкурсе примут участие более 20 творческих коллективов из Бельц, Кишинёва, Криулян, Единец, Леова, Оргеева, Сорок, Страшен и других населённых пунктов страны.

Каждый хоровой коллектив исполнит пять произведений. В рамках конкурса будут вручаться дипломы первой, второй и третьей степени и главная премия, а также специальные призы, пишет moldpres.md.

Первый Национальный фестиваль-конкурс хоровой музыки “Hora primăverii” прошёл в 2009 году.

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