В воскресенье в двух населённых пунктах страны выберут новых примаров

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В воскресенье, 6 сентября, состоятся выборы в местные органы власти в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в селе Нукэрень Теленештского района. В каждом из этих населённых пунктов на должность примара баллотируются по три человека.

По данным Центральной избирательной комиссии, для коммуны Тырнова будет напечатано 3 068 бюллетеней, а для села Нукэрень – 827 бюллетеней. Новые выборы в этих двух населённых пунктах, пишет ipn.md, будут организованы из-за отставки примаров, обусловленной их избранием председателями районов Дондюшаны и, соответственно, Теленешты.

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