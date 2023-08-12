В воскресенье состоится Chișinău Youth Fest: общественный транспорт временно перенаправят

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Столичная примария сообщает, что в воскресенье, 13 августа, с 05:30 до 06:30 общественный транспорт, пересекающий площадь Великого национального собрания, будет перенаправлен на улицу Букурешть.

Ограничения связаны с необходимостью провести подготовительные работы для мероприятия Chișinău Youth Fest, которое состоится на ПВНС.

В указанный период времени общественный транспорт №1, 4, 5, 8, 22 и 34 будет ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

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