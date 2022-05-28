В воскресенье по некоторым адресам в столице не будет воды

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Информация для потребителей от “Apa-Canal Chişinău”.

29 мая с 09:00 до 18:00 отключения запланированы по следующим столичным адресам: Мунчешть, 69, Фрумушика, Е. Алистар, Л. Думитриу, Диминеций, Ю. Гагарин, 1-13, 12 (включительно дроби), Фынтынилор, 16-18, Дечебал, 1 (включительно дроби), А. Гэрий.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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