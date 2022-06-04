В воскресенье на улице Евгения Доги состоится выставка выпускников художественной школы им. А. Щусева

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Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что на выставке свои работы представят 113 выпускников школы.

Преподаватели руководили обучением ребят в течение 4 лет и будут с ними на открытии выставки. Среди них – действительные члены Союза художников: Шибаева Нина, Рошка-Чебан Даниэла, Фёдорова Татьяна, Табак Влад, высококвалифицированные специалисты с педагогическим призванием, Выхоченко Наталья, Выхоченко Надежда, Лебедева Татьяна, Бахчеван Виктор, Бобейка Лучия, Одабаш Светлана и молодой специалист Йорга Дан, – добавил градоначальник.

Выпускники представят работы по профильным дисциплинам: живопись, рисунок, реалистическая композиция, модернистская композиция, декоративная композиция, графический дизайн и скульптура.

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