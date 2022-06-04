В воскресенье на улице Евгения Доги состоится выставка выпускников художественной школы им. А. Щусева

В воскресенье на улице Евгения Доги состоится выставка выпускников художественной школы им. А. Щусева

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что на выставке свои работы представят 113 выпускников школы.

Преподаватели руководили обучением ребят в течение 4 лет и будут с ними на открытии выставки. Среди них – действительные члены Союза художников: Шибаева Нина, Рошка-Чебан Даниэла, Фёдорова Татьяна, Табак Влад, высококвалифицированные специалисты с педагогическим призванием, Выхоченко Наталья, Выхоченко Надежда, Лебедева Татьяна, Бахчеван Виктор, Бобейка Лучия, Одабаш Светлана и молодой специалист Йорга Дан, – добавил градоначальник.

Выпускники представят работы по профильным дисциплинам: живопись, рисунок, реалистическая композиция, модернистская композиция, декоративная композиция, графический дизайн и скульптура.

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