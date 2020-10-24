В воскресенье Молдова переходит на зимнее время: не забудьте перевести часы

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В последнее воскресенье октября Республика Молдова переходит на “зимнее время”. Стрелки нужно будет перевести на час назад.

Данный переход происходит в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза, пишет ipn.md.

Врачи отмечают, что перевод часов может негативно повлиять на самочувствие. Особенно это касается пожилых людей и детей. Не исключены бессонница, утомляемость, нервозность или головная боль. По мнению специалистов, адаптация к зимнему времени может занять неделю-две.

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