В волшебной стране Альп

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О том, как переживают пандемию и локдаун швейцарцы

ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ ЖЕНЕВЫ – 147-МЕТРОВЫЙ ФОНТАН ЖЕ-ДО (JET D’EAU) – УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ СЛУЖИТ ИНДИКАТОРОМ НАСТРОЕНИЯ ГОРОЖАН. ЕСЛИ ОН НЕ ИСКРИТСЯ СВОИМИ ИГРАЮЩИМИ В СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ БРЫЗГАМИ, ЗНАЧИТ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕ ШВЕЙЦАРИИ БЕДА… КАК ЭТО БЫЛО ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ЛОКДАУНА В 2020 ГОДУ.

Сегодня он радует горожан – значит не всё так плохо. Но, похоже, только для горожан, так как традиционно гудящая туристами набережная Женевского озера практически пуста.

КОВИДНАЯ УСТАЛОСТЬ

Периодически бывая в Женеве, я смогла ближе познакомиться со спецификой Швейцарии. А она действительно выделяется среди других европейских стран. К примеру, если страны ЕС закрыли свои горнолыжные курорты, Швейцария – нет. Конечно, кататься на лыжах сюда приезжают из соседних Франции, Германии, Австрии и других стран, даже если при въезде всегда нужно иметь при себе отрицательный тест на СOVID-19.

В Швейцарии более трёх месяцев были закрыты все бары, рестораны, магазины, кроме продовольственных. Печально смотрелись витрины обанкротившихся бутиков, парикмахерских, гостиниц в Цюрихе, Берне, Женеве и в других городах этой страны. Каково же было моё удивление, когда в поисках красок, бродя по Женеве и зная, что открыты только продуктовые магазины, я вдруг увидела свет в магазине канцтоваров. На мой вопрос интеллигентному дедушке за прилавком, каким это чудом они открыты, он ответил: «Если я закрою свой магазин, мне – конец». Это нонсенс в гиперзаконопослушной Швейцарии, где применяются баснословные штрафы за любые нарушения, но от безысходности некоторые решались на такой шаг.

Нужно отметить, что все настолько устали от вынужденного затворничества, что в середине февраля почти 300 тыс. человек подписались под петицией правительству с призывом немедленно открыть все магазины и рестораны. А в начале апреля в городе Санкт-Галлене произошли массовые столкновения молодёжи с полицией. Это не первые подобные беспорядки, когда полиция разгоняла незаконную уличную вечеринку или протестную акцию за отмену ковидных ограничений. Однако на этот раз молодёжь использовала «коктейли Молотова», и полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержали 19 подозреваемых. Это тоже говорит о том, что даже в немецкоговорящей части Швейцарии, славящейся дисциплиной и рационализмом, терпение на пределе.

Швейцария получит более 35 млн доз вакцины, хотя в стране проживают 8,6 млн человек. Такой подход в официальной столице Берне объясняют стремлением подстраховаться в случае задержки поставок вакцины одним из партнёров.

ТОСКА ПО РЕСТОРАНАМ

С 1 марта здесь вновь заработали все магазины, музеи, открытые спортивные и развлекательно-досуговые площадки. На свежем воздухе разрешается снова проводить мероприятия с участием до 15 человек. Однако террасы кафе и ресторанов все ещё оставались закрытыми. Швейцарцы так истосковались по ресторанам, что бронировали номера в гостиницах, чтобы поужинать ресторанной едой в отеле. Из-за этого в южных, более курортных городах Швейцарии, был повышенный спрос на гостиницы.

– Во время пасхальных каникул я хотела забронировать комнату в отеле в Лугано, но там мне предложили только оставшийся номер за 5 тыс. франков (1 франк = 19,24 лея). Все номера в гостиницах были забронированы самими же швейцарцами, – рассказала о своих сорванных планах на каникулы моя приятельница Анастасия П.

Из-за ограничений в перелётах, перемещениях сильно страдает туристическая отрасль конфедерации, поезда ездят практически пустыми. Однако активизировались сами швейцарцы и путешествуют в пределах своей завораживающе красивой страны. А лазейки здесь, если присмотреться, всегда найдутся. Дарят швейцарцам ощущение жизни и свободы бальнеологические источники, куда можно попасть только по преждевременному бронированию, а раньше ездили без каких-либо ограничений.

Открытые магазины безусловно вызвали шквал покупателей, социальную дистанцию там порой не соблюдают. Однако к маскам настолько уже привыкли, что они воспринимаются как норма. К тому же никому не хочется платить штраф в размере от 50 до 200 швейцарских франков.

Перемещаясь поездами, мне часто приходится часами не снимать маску, так как стоит её немного приспустить, как тут же замечание сделают либо проводник, либо далеко сидящая пассажирка или патрулирующий полицейский. Нужно отметить, что в основной массе швейцарцы уважают закон, а власти ведут себя довольно гибко, искусно лавируя между интересами экономики и здоровьем людей. Последнее, разумеется, ставят в приоритет.

К счастью, здесь никто не запрещает гулять, выезжать на природу, заниматься спортом. Вечером парки города и вся набережная Женевы наполняются группами людей, бегающими или колесящими на своих велосипедах сторонниками здорового образа жизни, гуляющими парочками. Я часто наблюдаю здесь и «моржей», плещущихся в ледяных водах Лемана. Но в апреле стало довольно людно.

ПАРАДОКСЫ ПАНДЕМИИ

С одной стороны, депрессивное настроение, связанное с ограничением социальной и профессиональной жизни, здесь повсюду. Многие истосковались по офисной работе, по болтовне у кофе-машины. В Женевском отделении ООН даже эскалаторы остановили, так как все в основном работают на удалёнке. Знакомый переводчик-фрилансер делится своим состоянием: «Я схожу с ума дома. Заказов на переводы стало гораздо меньше. Живого общения почти нет. Пережить бы эту пандемию не только с точки зрения самого вируса».

С другой стороны, согласно опросу, опубликованному в марте этого года и проведённому консалтинговой компанией Deloitte, большинство швейцарцев, работающих удалённо, не хотели бы возвращаться в офис, предпочитая работать из дома. Только 1/3 опрошенных хотели бы вернуться к старому режиму работы, 2/3 предпочли бы гибридный способ – работать из офиса и дома. Более 25% респондентов хотели бы вообще больше не ходить в офис и постоянно работать дома, что, в общем-то, выгодно компаниям, которые арендуют площади под офис.

Учитывая планетарные масштабы пандемии, логично предположить, что она нанесла колоссальный урон и экономике конфедерации. Антивирусный карантин, по оценкам председателя ЦБ Швейцарии Томаса Йордана, обошёлся стране в 100 млрд франков. Это крупнейший экономический спад за последние 45 лет в стабильной и богатой конфедерации. И это при том, что примерно 50% швейцарского экспорта приходится на фармацевтический сектор, который в эпоху пандемии только ширится. «Транзитная торговля» также стала фактором стабилизации для Швейцарии, когда все процессы идут без физического ввоза товара в страну.

При всём этом народные избранники позаботились о своих гражданах. Швейцарские депутаты одобрили выделение финансовой помощи для поддержки отечественных предпринимателей, попавших в тяжёлую ситуацию из-за карантинных мер (Härtefälle). Это 10 млрд франков, из которых 6 млрд предназначены для малых и средних предприятий. Примерно 70% от этих средств будет выделено из федерального бюджета, а 30% покроют кантоны (субъекты федерации). Вы скажете, Швейцария может себе это позволить. Но, глядя на самих швейцарцев, могу с уверенностью сказать, что это люди, которые много работают, не кичатся нажитым и будут отстаивать своё достоинство и права, если поймут, что делегированные ими представители власти недостаточно пекутся об их благосостоянии.

ВАКЦИНЫ С ЛИХВОЙ

Что касается вакцинации. Обладая финансовыми возможностями, Швейцария заблаговременно заключила договоры на поставку вакцины Pfizer/BionTech и Moderna. Вакцинация в этой стране бесплатная и не является обязательной. Сегодня вовсю идёт иммунизация швейцарских граждан, пока что лиц старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Я не вхожу в данную категорию, но нам обещают провести тотальную вакцинацию к середине лета этого года. Я очень жду своей очереди на вакцину и надеюсь, что мои планы провести отпуск в Румынии реализуются», – делится своими ожиданиями знакомый швейцарец из Берна.

В настоящее время швейцарское правительство заключило договорённости с Pfizer/BionTech, Moderna, Curevac и Novavax. По предварительным соглашениям, Швейцария получит более 35 млн доз вакцины, хотя в стране проживают 8,6 млн человек. Такой подход в официальной столице Берне объясняют стремлением подстраховаться в случае задержки поставок вакцины одним из партнёров.

Что касается российской вакцины Спутник V, то по результатам третьей фазы тестирования, опубликованным в начале 2021 года в научном британском журнале «Ланцет», её эффективность составляет 91,6%. По этому показателю она схожа с эффективностью Pfizer/BioNTech или Moderna.

Президент швейцарской Федеральной комиссии по вакцинации Кристоф Бергер озвучил мнение, что «комиссия открыта для любых вакцин, являющихся безопасными и чья эффективность может быть достоверно проверена», однако никаких конкретных контрактов пока не подписано.

Сертификация вакцины от AstraZeneca задерживается. Как считает надзорный орган Swissmedic, для допуска на швейцарский рынок представленных компанией данных пока недостаточно.

В целом же вакцинация в Швейцарии идёт с задержками, но довольно стабильно. Благодаря тому что статистика заражений COVID-19 за последние недели немного улучшилась, правительство приняло решение с 19 апреля открыть театры, кинотеатры, концертные залы и уличные террасы ресторанов. Будет разрешено присутствие зрителей на спортивных стадионах. Учитывая, что соседняя Франция объявила локдаун, подобное решение властей кажется фантастичным.

Швейцария получит более 35 млн доз вакцины, хотя в стране проживают 8,6 млн человек. Такой подход в официальной столице Берне объясняют стремлением подстраховаться в случае задержки поставок вакцины одним из партнёров

Екатерина

КОЖУХАРЬ,

Женева