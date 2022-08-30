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О том, как рождалась объективная история о лётчиках-героях, защищавших нашу землю

Наталья Устюгова, info@aif.md

Коллекцию уникальных изданий о Великой Отечественной войне, написанных молдавскими авторами, пополнила новая книга «В военном небе Молдавии: 1941 – 1944 гг.». Она написана на документальной основе, на реальных фактах и воспоминаниях ветеранов – участников боёв с фашистскими захватчиками.

Базовые категории памяти

Презентация книги о лётчиках, воевавших в небе Молдавии, прошла 23 августа в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в рамках традиционной научно-практической конференции, которую ежегодно проводит Союз офицеров РМ (СОРМ) и Национальный координационный комитет «Победа».

Авторы признались, что работа над книгой заняла у них много времени, около пяти лет, так как ранее практически никто эту тему в таком объёме не исследовал. Было много поисковой, научной и чисто технической рутинной работы. В итоге получилась не просто хорошая и научно достоверная книга о военных событиях, а настоящая Книга памяти о советских ассах, воевавших в небе Молдавии.

– Проделан огромный объём работы с источниками и архивами, а сама книга оформлена с большой любовью, – делится советник посольства РФ в Молдове Александр Андреев. – В наше время издание такой книги – это гражданское действие, тем более сейчас, когда остаётся всё меньше живых свидетелей. Но хорошо что есть большое количество людей, которые с ними общались и слышали рассказы о том, что на самом деле происходило. Речь идёт о таких понятиях, как Родина, честь, подвиг – это базовые категории. Чтобы двигаться в будущее, надо понимать, что было в прошлом.

Небо Молдовы помнит многих героических лётчиков, которые с первого часа Великой Отечественной войны вступили в бой против фашистских захватчиков. Их подвиги, овеянные легендами, до сих пор помнят многие жители нашей страны. Но есть ещё много незаконченных историй.

– Недавно житель Каушанского района рассказывал историю о двух советских самолётах, которые были сбиты в разгар Ясско-Кишинёвской операции, – рассказал председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. – В настоящее время органы местной власти стремятся увековечить их подвиг и поставить памятный знак на месте гибели воинов. И таких историй немало. В ходе исследования памятников и мемориалов нашей страны удалось установить, что имеется около десяти военно-исторических объектов, где захоронены неизвестные лётчики, чьи имена ещё предстоит установить. Так что и у поисковых отрядов, и у историков впереди ещё много работы.

В ходе исследования памятников и мемориалов нашей страны удалось установить, что есть около десяти военно-исторических объектов, где захоронены неизвестные лётчики, чьи имена ещё предстоит установить.

Тройственный авторский союз

Произведение о военных лётчиках стало продолжением серии исторических исследований, опубликованных по инициативе доктора философии, историка и политолога Бориса Шаповалова. Большая часть книг была написана в сотрудничестве с доктором истории, дивизионным генералом Виктором Гайчуком. С третьим соавтором – исследователем военной истории Святославом Середой – создатели книги познакомились сравнительно недавно. У каждого из авторов была личная причина взяться за непростую, благородную работу, и об этом они рассказали во вступительной части книги.

Борис Шаповалов был увлечён темой истории военной авиации СССР с детства. Во многом это было связано с именем знаменитого лётчика-истребителя Александра Покрышкина, с которым ему посчастливилось познакомиться в 1966 году. Позже судьба его свела с Героями Советского Союза – лётчиком-штурмовиком Алексеем Красиловым и лётчиком-истребителем Игорем Середой.

Профессиональный лётчик-истребитель Виктор Гайчук вырос в 30 км от аэродрома Маркулешты. Каждый день истребители МИГ-21, как серебряные птицы, парами и четвёрками пролетали над его родным домом, в них нельзя было не влюбиться. На его решение поступить в высшее военное авиационное училище повлияла и книга «Повесть о настоящем человеке» (о Герое Советского Союза лётчике Алексее Маресьеве). С кумирами детства Алексеем Маресьевым, Иваном Кожедубом и Александром Покрышкиным ему довелось встретиться несколько раз.

А для Святослава Середы работа над книгой – дань памяти отцу, Герою Советского Союза Игорю Середе, и его боевым товарищам. Игорь Середа принимал непосредственное участие в воздушных боях за освобождение Молдавии от фашистской оккупации в 1944 году, а его сын на протяжении более двух десятков лет общался с участниками тех событий и собрал материалы об их подвигах.

– Из вступления в книге я понял, что её авторы трудились по велению души и в ней отражены факты, о которых раньше вслух не говорили, в том числе и о подготовленности авиации противника, – говорит доктор исторических наук Олег Рыбаков. – Все воспоминания – и личные, и ранее опубликованные рассказы героев – очень грамотно систематизированы, уложены в общий формат. Кроме того, в книге отражено много малоизвестных, но очень важных военных фактов.

Сейчас, когда молодёжь редко читает бумажные варианты книг, Олег Рыбаков предлагает распространить на всех возможных интернет-ресурсах электронную версию произведения.

Родина подвига – родине героя

Книга получила множество восторженных откликов от участников научно-практической конференции. В ходе мероприятия был презентован документальный фильм члена Союза офицеров, исследователя военной истории полковника Вячеслава Самардака, посвящённый героям и событиям книги «В военном небе Молдавии». Поступило предложение распространить его по социальным сетям и выпустить отдельным диском-приложением к самой книге.

Много малоизвестных историй Великой Отечественной войны, которые могут стать поводом для создания новых произведений, хранится в школьных и сельских музеях, ещё действующих в разных уголках нашей страны. В книгу «В военном небе Молдавии: 1941 – 1944 гг.» благодаря рассказам председателя Русской общины Молдовы Людмилы Лащёновой вошла глава, посвящённая Герою Советского Союза лётчику Григорию Лядову.

– Об этом герое я узнала благодаря зародившемуся в России проекту «Родина подвига – родине героя», – вспоминает Людмила Лащёнова. – Григорий Лядов, уроженец села Красная Слудка Добрянского р-на Пермского края, погиб в небе над селом Стрымба Рышканского района (ныне село Сингурены). Мы приезжали туда на 100-летие героя.

В небе Молдавии воевали около 200 лётчиков, которые стали Героями Советского Союза, 16 из них дважды герои и ещё двое – Александр Покрышкин и Иван Кожедуб – удостоены этого звания трижды.

– Эта книга – в первую очередь о людях, которые проявляют свои лучшие качества в критических ситуациях, – говорит историк Владимир Яниев. – Надеюсь, что авторы не остановятся на достигнутом и мы услышим военные рассказы об артиллеристах, танкистах, пограничниках и т. д. Историки знают, что есть такое понятие, как спиралевидное развитие человечества, и эти темы всё равно будут востребованы.

Под руководством Бориса Шаповалова готовится очередной книжный проект, посвящённый событиям на Шерпенском плацдарме, где погибли 12 тыс. человек. При создании будут использоваться не только советские, но и зарубежные документы и источники о ведении боевых действий. Это будет ещё одна объективная история.

Комментарий

Найти пути к молодёжи

Ефим Донос, член исполкома СОРМ, зампредседателя республиканского Совета ветеранов:

– Издание книги – огромный труд, но необходимо, чтобы она начала работать, чтобы этот богатый материал дошёл до молодого поколения, попал в лицеи, колледжи и вузы. На самом деле сейчас делать это очень сложно. Тему Великой Отечественной войны просто избегают, директора боятся нас пускать для бесед с учащимися, потому что это может быть наказуемо. Поэтому мы должны искать новые пути для общения с молодёжью.

Мнение Костецкого

Оценить реалии настоящего

Очередную 78-ю годовщину победы в Ясско-Кишинёвской операции авторитетный авторский коллектив встречает новой книгой «В военном небе Молдавии: 1941 – 1944 гг.». Работу с полным правом можно назвать беспрецедентной, так как боевые действия советских лётчиков в небе Молдавии в годы Великой Отечественной войны ранее в таком объёме и так системно ещё не освещались. Как всегда, у этого коллектива авторов огромная ответственность перед фактологией, перед её научным осмыслением и адекватной подачей, что в наше время, когда налицо попытки пересмотреть результаты войны, принизить роль Советского Союза в борьбе с фашизмом, представляется делом первостепенной важности. Искренне надеюсь, что презентуемая книга поможет, прежде всего молодому поколению, не только ценить огромные жертвы и героизм наших предков во имя мира, но и правильно, трезво оценить реалии сегодняшнего дня.

Виктор Костецкий,

руководитель образовательных программ Русского дома в Молдове