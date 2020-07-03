В водоотводном канале был найден труп мужчины

В водоотводном канале был найден труп мужчины

После спада воды в реке Днестр в водоотводном канале в селе Ташлык Григориопольского района обнаружили труп мужчины.

Как пишет mvdpmr.org, умершего опознали. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина проживал один, официально нигде не работал.

Видимых признаков насильственной смерти на теле не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить, когда и от чего скончался сельчанин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md