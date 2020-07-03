В водоотводном канале был найден труп мужчины

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После спада воды в реке Днестр в водоотводном канале в селе Ташлык Григориопольского района обнаружили труп мужчины.

Как пишет mvdpmr.org, умершего опознали. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина проживал один, официально нигде не работал.

Видимых признаков насильственной смерти на теле не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить, когда и от чего скончался сельчанин.

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